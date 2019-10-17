Путин внес на утверждение в Госдуму соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров

Москва, 17 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу на утверждение соглашение стран ЕАЭС о механизме отслеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза. Об этом говорится в четверг в базе данных нижней палаты парламента.

Подписание соглашения состоялось весной текущего года в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвовали лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

В пояснительной записке указано, что соглашение направлено на формирование условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых пошлин, на подтверждение легальности оборота товаров при их перемещении из одной страны ЕАЭС в другую.

Кабмин РФ законодательный проект поддержал.