Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Путин внес на утверждение в Госдуму соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров

59
0 Оставить комментарий

Путин внес на утверждение в Госдуму соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров

Москва, 17 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу на утверждение соглашение стран ЕАЭС о механизме отслеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза. Об этом говорится в четверг в базе данных нижней палаты парламента.

Подписание соглашения состоялось весной текущего года в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвовали лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

В пояснительной записке указано, что соглашение направлено на формирование условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых пошлин, на подтверждение легальности оборота товаров при их перемещении из одной страны ЕАЭС в другую.

Кабмин РФ законодательный проект поддержал.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров