ГИБДД поддержала установление лимита скорости на платных трассах в 130 км/час

Москва, 17 октября. Руководство ГИБДД поддерживает увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 километров в час, рассказал начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

Он выступил на международной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге. Черников уточнил, что намерен в ближайшее время совместно с руководством «Автодора» решить вопрос по платным дорогам, по автострадам.

«Будем постепенно доводить скорость до 130 километров в час», — указал Черников. — Я уверен, что на этих дорогах — как раз при увеличении максимальной скорости — не будет ДТП, не будет пострадавших и погибших».

ГИБДД поддержала установление лимита скорости на платных трассах в 130 километров в час. Напомним, российский дорожный НИИ федерального Минтранса разработал проект ГОСТа, который позволит увеличить скоростной лимит на автомагистралях до 130 километров в час. Новый стандарт, который устанавливает требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах, могут утвердить уже в августе текущего года.

При этом, как подчеркивается в документе, лимит скорости может быть увеличен с разрешения собственника трассы. В данном случае речь идет о предприятии «Автодор», так как только в его ведении есть дороги, подходящие под требования ГОСТа.

«Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует», — отмечают разработчики стандарта.

Кроме того, в новом ГОСТе подчеркивается, что увеличение скоростного режима может быть введено на дорогах, где нет так называемых «очагов ДТП» (не более трех аварий в год на километровом участке).