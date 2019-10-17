Курдские боевики взяли на себя ответственность за гибель протурецких бойцов в Рас-аль-Айне

Дамаск, 17 октября. Курдские террористические формирования взяли на себя ответственность за гибель нескольких бойцов протурецких сил во время уличных боев в городе Рас-аль-Айн на севере Сирии.

В ночь на четверг турецкая армия в рамках антитеррористической операции «Источник мира» начала массированное наступление по всем флангам на город Рас-аль-Айн на севере провинции Хасака. В наступлении задействованы: артиллерия, танки, гаубицы, беспилотники и авиация.

Кроме того, в четверг утром стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) и военная полиция России вошли в освобожденный от курдов город Кобани. Местные жители радостно встретили вооруженные патрули.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы, куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.