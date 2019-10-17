Психолог объяснила молчание семьи Заворотнюк о ее здоровье

Москва, 17 октября. Психолог Ольга Драгая объяснила молчание родственников актрисы Анастасии Заворотнюк о ее здоровье.

Драгая указала на несколько причин поведения родных и близких 48-летней звезды. По ее мнению, молчание для публичных людей может быть защитной реакцией — меньше информации значит меньше сплетен.

«А может быть и стадия отрицания, когда близкие не соглашаются с неизбежным и не хотят это обсуждать или стадия гнева, когда не хотят выносить сор из избы, — добавила психолог в беседе с изданием «Дни.ру». — Гнев на весь окружающий мир, в том числе и на журналистов, которые так жаждут подробностей».

В августе в прессе стали распространяться сообщения о тяжелом заболевании звезды сериала «Моя прекрасная няня», напомнил Infox.ru. В СМИ просочилась информация, что у артистки диагностировали рак мозга на последней стадии.

Семья Заворотнюк так и не дала однозначных комментариев по поводу здоровья знаменитости. На днях на официальной странице актрисы в Instagram появился репост со страницы в поддержку звезды, в котором подтверждается, что Заворотнюк проходит курс лечения. Также авторы публикации назвали выдумками сообщения о коме и подключении звезды к аппарату искусственной вентиляции легких.