В Совете Федерации с иронией отнеслись к информации, что Украина якобы готовит какую-то суперракету, при помощи которой сможет контролировать акваторию Черного моря и даже «грозить» российскому Черноморскому флоту.

Информацию, что Киев разрабатывает сверхзвуковую ракету для контроля акватории Черного моря, распространило китайское издание Sohu. По данным издания, несколько дней назад конструкторское бюро «Южное» из Днепра (бывшего Днепропетровска) официально презентовало макет новинки — сверхзвуковой ракеты воздушного старта «Блискавка», что в переводе означает «Молния».

«С помощью этой ракеты Украина планирует создать угрозу безраздельно правящему (российскому) Черноморскому флоту-гегемону», — утверждает китайское издание.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич с большим сомнением отозвался о возможностях Украины производить современные вооружения, что же касается «угроз» Киева российскому Черноморскому флоту, на эти претензии сенатор отреагировал с иронией.

«Украина в основном пытается модернизировать старое советское оружие, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — В основном они пытаются сделать какую-то корректировку неуправляемых ракет реактивных систем «Ураган» и «Смерч». Но, несмотря на все их потуги, они не могут создать ничего с дальностью, превышающей 300 километров, и это еще в лучшем случае».

По словам российского сенатора, весь оружейный потенциал, который был у Украины в советское время, давно разбазарен и растерян.

«Да, во времена СССР на Украине могли создать новую мощную ракету, но на сегодня все эти возможности давно упущены. Люди, которые это создавали, давно разбежались — ушли на пенсию, устроились на другую работу, уехали за границу. Да и технологии давно утеряны. Так что в то, что они с нуля могут создать что-то путное, я не верю», — подчеркнул член профильного комитета СД.

Ну, а заявления, что дескать новая украинская ракета, которая существует пока только в виде макета, даст возможность Киеву контролировать все Черное море и даже угрожать Черноморскому флоту РФ, вызывает только улыбку, отметил парламентарий.

«Напомню о боевых возможностях нашего Черноморского флота, в том числе по противовоздушной обороне, а также о военной мощи России в целом. Поэтому заявления, что украинская ракета может как-то «пригрозить» нашему флоту, звучат просто смешно», — сказал Франц Клинцевич.

Как сообщило китайское издание, характеристики «Блискавки» неизвестны, но, по версии автора, она якобы имеет такие же возможности, как и российская противокорабельная ракета Х-31. Известно только, что новая украинская ракета будет иметь цилиндрический корпус и прямоточный ракетный двигатель.

Ранее появилась информация, что, возможно, Украина разрабатывает эту ракету совместно с турецкими оружейниками в рамках совместного предприятия. Сообщалось, что проект «Блискавка» — «Молния» изначально задумывался для «противостояния России».

Напомним, российский Черноморский флот постоянно пополняется новыми кораблями, уже в следующем месяце он получит два новых больших гидрографических катера. А в середине сентября в Крыму прошли тактические учения с участием Черноморского флота. По информации Минобороны РФ, около трех тысяч военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении на межвидовом полигоне Опук в Крыму.