Синоптики рассказали, в какие регионы РФ зима придет на следующей неделе

Москва, 17 октября. Наиболее резкие погодные изменения произойдут на следующей неделе в Западной Сибири. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, жителей Алтайского края и Республики Алтай ожидают дождь с мокрым снегом. В предгорьях поднимется ветер до 30 метров в секунду.

Кроме того, в четверг и пятницу холодный фронт достигнет и южных районов Красноярского края. На юге Западной Сибири до конца недели продержится температура от 0 до +5 градусов днем и до -7 – ночью. Температура воздуха в южной части Восточной Сибири составит 6–11 градусов тепла дней и от 0 до -5 ночью.

«Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима. Когда среднесуточная температура составляет 0 градусов, становится слабо отрицательной, то начинается климатическая зима», — добавила Паршина.

Ранее кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что ноябрь в российских регионах будет теплым. Однако аномальные морозы могут прийти в ряд российских регионов после непривычно теплой погоды в предстоящем месяце.