Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики рассказали, в какие регионы РФ зима придет на следующей неделе

39
0 Оставить комментарий

Синоптики рассказали, в какие регионы РФ зима придет на следующей неделе

Москва, 17 октября. Наиболее резкие погодные изменения произойдут на следующей неделе в Западной Сибири. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, жителей Алтайского края и Республики Алтай ожидают дождь с мокрым снегом. В предгорьях поднимется ветер до 30 метров в секунду.

Кроме того, в четверг и пятницу холодный фронт достигнет и южных районов Красноярского края. На юге Западной Сибири до конца недели продержится температура от 0 до +5 градусов днем и до -7 – ночью. Температура воздуха в южной части Восточной Сибири составит 6–11 градусов тепла дней и от 0 до -5 ночью.

«Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима. Когда среднесуточная температура составляет 0 градусов, становится слабо отрицательной, то начинается климатическая зима», — добавила Паршина.

Ранее кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что ноябрь в российских регионах будет теплым. Однако аномальные морозы могут прийти в ряд российских регионов после непривычно теплой погоды в предстоящем месяце.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров