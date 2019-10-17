Сирийская армия и военная полиция РФ прибыли в освобожденный от курдов Кобани

Кобани, 17 октября. Сирийская арабская армия (САА) и военная полиция России вошли в освобожденный от курдов город Кобани. Местные жители радостно встретили вооруженные патрули.

Военные пересекли Евфрат и достигли Кобани, к западу от которого расположен город Манбидж. Демонстранты приветствовали вход правительственных войск. Ликование мирных жителей попало на видео.

Сирийские войска вошли в Кобани, Манбиджи и ряд других городов на севере Сирийской арабской республики (САР), которые ранее удерживали вооруженные курдские формирования.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории России. — Прим.ФАН). В планах Анкары — создание зоны безопасности на границе между Сирией и Турцией, а также блокировка трассы М-4 от «террористического коридора», сообщает «Газета.ру».

Операция направлена на ликвидацию вооруженных курдских формирований, занявших восточное побережье Евфрата якобы для борьбы с боевиками ИГ1. На самом деле курды не воевали с террористами, а наоборот, принимали их в свои ряды, при этом угрожая местному мирному населению.

1 Организация запрещена на территории РФ.