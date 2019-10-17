Названо самое опасное место в квартире

Финикс, 17 октября. Основной рассадник опасных микроорганизмов в квартире — кухонная раковина. Об этом рассказал профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльз Герб.

Как отметил специалист, многие люди размораживают сырое мясо в раковинах или моют птицу перед приготовлением. В итоге различные микроорганизмы распространяются по раковине, а затем и по всей кухне, сообщает CNN.

Также, указал американский профессор, некоторые продукты могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку. Герб назвал самыми грязными предметами на кухне столешницу, губки для мытья посуды, всевозможные тряпки и полотенца. Помимо этого, опасность представляют разделочные доски, пишет «Царьград».

Ранее научные сотрудники из Университета Британской Колумбии нашли бактерию, которая может изменить вторую группу крови на первую. По словам канадских специалистов, бактерия способна разделять сложные сахара, при этом позитивно влияет на А-агглютиногены, а также воздействует на эритроциты крови второй группы.