Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Названо самое опасное место в квартире

385
0 Оставить комментарий

Названо самое опасное место в квартире

Финикс, 17 октября. Основной рассадник опасных микроорганизмов в квартире — кухонная раковина. Об этом рассказал профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльз Герб.

Как отметил специалист, многие люди размораживают сырое мясо в раковинах или моют птицу перед приготовлением. В итоге различные микроорганизмы распространяются по раковине, а затем и по всей кухне, сообщает CNN.

Также, указал американский профессор, некоторые продукты могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку. Герб назвал самыми грязными предметами на кухне столешницу, губки для мытья посуды, всевозможные тряпки и полотенца. Помимо этого, опасность представляют разделочные доски, пишет «Царьград»

Названо самое опасное место в квартире

Ранее научные сотрудники из Университета Британской Колумбии нашли бактерию, которая может изменить вторую группу крови на первую. По словам канадских специалистов, бактерия способна разделять сложные сахара, при этом позитивно влияет на А-агглютиногены, а также воздействует на эритроциты крови второй группы.

infox - new
Источник: CNN
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров