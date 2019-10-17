В России создали «читалку» для слепых

Москва, 17 октября. Российская компания разработала устройство, позволяющее читать слепым людям. Создать техническую новинку позволил грант в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Гаджет, разработанный сотрудниками небольшой московской фирмы, представляет собой часы, которые синхронизируются со смартфоном и конвертируют поступающие сообщения в шрифт Брайля. Новинку уже оценили слабовидящие россияне.

«Здесь нет дисплея, они ничего не показывают. Но они замечательны тем, что тут есть четыре брайлевских модуля, используя которые я могу получать информацию, которая есть на часах», — рассказал житель РФ, имеющий проблемы со зрением.

Часы были разработаны всего пару месяцев назад. Все необходимое закупалось на грант от Фонда содействия инновациям. Кроме того, в московской фирме сейчас собирают «читалки» для слепых и слабовидящих.

«Это устройство позволяет читать книги во всех стандартных форматах. Таких же, как и в обычных электронных книгах. Мы вставляем флешечку и можем читать книгу», — сообщил технический директор компании Александр Крикушенко.

У фирмы есть десятки патентов на различные визуально-звуковые системы для ориентации в пространстве. Российская компания уже получила несколько заказов из-за границы. На создание социально значимых устройств фирма получила субсидию в несколько миллионов рублей. Всего же государство планирует потратить на прорывные проекты малого бизнеса 4,5 миллиарда, однако большая часть грантов на 2019 год уже распределена.

Как рассказал заместитель директора Фонда содействия инновациям Андрей Микитась, организация поддерживает те проекты, у которых есть потенциал коммерциализации.

«Мы за счет государственного финансирования хотим «дорастить» малый инновационный бизнес для того, чтобы он смог принимать заказы крупного российского бизнеса», — цитирует его РЕН ТВ.

Ранее возле медицинских учреждений Москвы вышли на маршруты «говорящие» автобусы, сообщает «Вечерняя Москва». Через динамики объявляют номер маршрута, чтобы слабовидящим было легче ориентироваться, пишет РИАМО.