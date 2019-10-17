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В Венесуэле заявили, что не выстояли бы под натиском США без поддержки России

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В Венесуэле заявили, что не выстояли бы под натиском США без поддержки России

Москва, 17 октября. Венесуэла не смогла бы выстоять под натиском США без поддержки России. Такое мнение озвучил председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Многие страны мира под угрозой этих санкций (со стороны США. — Прим. ФАН) предпочитают отдалиться от нас. Но Россия в отношениях с Венесуэлой не только не самоустранилась, наоборот — с каждым днем становилась все ближе к нам, все более солидарной с нами», — заявил Кабельо.

Можно откровенно сказать, что Венесуэла смогла выстоять перед лицом всех напастей благодаря тому, что у нее есть такой союзник, как Россия, отметил он.

В Венесуэле заявили, что не выстояли бы под натиском США без поддержки России

«И маловероятно, что мы смогли бы выстоять перед натиском Соединенных Штатов, которые расположены так близко от нас в географическом смысле, если бы не такой союзник, как Россия. Они [США] блокируют наши счета, не дают нам закупать продукты питания, медицинские товары, не позволяют нам продавать нашу нефть, наше золото», — добавил глава Национального учредительного собрания Венесуэлы.

Россия постоянно была рядом и помогала преодолевать эти трудности, подытожил Кабельо.

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