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Володин заявил о недопустимости вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы

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Володин заявил о недопустимости вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы

Москва, 17 октября. Попытки США вмешаться во внутренние дела Венесуэлы недопустимы. Такое мнение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы считаем недопустимым, когда Соединенные Штаты Америки пытаются навязать свою волю вопреки воли народа страны, когда они вмешиваются в суверенные дела Венесуэлы. И хотят незаконным путем привести к власти своих марионеток», — заявил Володин.

Он отметил, что Россия готова поддержать Венесуэлу в вопросах защиты суверенитета.

«В этой связи хочется еще раз выразить слова поддержки, готовности подставить плечо в вопросах защиты суверенитета Венесуэлы и поддержать вас в этой нелегкой ситуации», — добавил он.

Кроме того, председатель Госдумы напомнил, что Россия осуждает односторонние санкции в отношении страны.

«Мы со своей стороны осуждаем односторонние санкции в отношении Венесуэлы. Считаем, что это неприемлемо. Осуждаем вмешательство в суверенные дела Венесуэлы», — сказал он. 

Володин также выразил надежду, что позиция России «будет получать все большую поддержку».

«Потому что, как вы видите, санкции, вмешательство во внутренние дела привносят кризисы, которые на земном шаре приобретают все большее количество участников», — подытожил Володин.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Венесуэлой установлены 14 марта 1945 года.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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