Москва, 17 октября. Российский лидер Владимир Путин является самым популярным в Венесуэле из всех президентов мира, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Такое мнение озвучил председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Я думаю, что из всех президентов мира на сегодняшний день самым популярным является Владимир Владимирович Путин», — заявил Кабельо.

Путин стал самым популярным мировым лидером в Венесуэле. По словам Кабельо, такое отношение связано с тем, что президент России «искренне верит в свободу народов, право на независимость, самоопределение, невмешательство в их дела, равновесие, которое должно быть между странами».

Кроме того, глава Национального учредительного собрания Венесуэлы поблагодарил за сотрудничество, которое развивается между двумя странами.

«От имени Венесуэлы мы хотели бы выразить глубокую благодарность за ту поддержку, которую Владимир Владимирович Путин оказывает нашему президенту, нашему народу, всей Венесуэле, которая ежедневно подвергается атакам со стороны Соединенных Штатов Америки», — подытожил он.

Напомним, Путин заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы. Он обратил внимание на то, что Москва поддерживает тот диалог, который президент Венесуэлы Николас Мадуро и парламент ведут с оппозицией. Путин особо отметил, что любой отказ от диалога можно считать «иррациональным и вредным для страны». Российский президент подчеркнул, что российская сторона всегда поддерживает легитимные органы власти.

Лидер Венесуэлы указал на то, что Москва и Каракас «доказали, что могут совместно преодолевать любые сложности».