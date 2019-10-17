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ФАН публикует видео с места ДТП двух авто в Самарской области

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ФАН публикует видео с места ДТП двух авто в Самарской области

Самара, 17 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием Kia и Ford Focus в Самарской области.

По имеющимся данным, ДТП с участием двух легковых машин произошло на въезде в город Новокуйбышевск, на улице Самарской. Судя по кадрам, столкновение транспортных средств было очень сильным. В настоящее время о жертвах и пострадавших информации нет.

Участники аварии полностью перекрыли проезжую часть въезда в Новокуйбышевск, в результате образовалась огромная пробка.

На месте работают экстренные службы, сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства ДТП.

В июле текущего года грузовик протаранил легковушку на трассе в Самарской области.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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