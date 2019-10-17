Минюст РФ заявил о вбросе «доказательств» ради жалоб Украины и Грузии в ЕСПЧ

Москва, 17 октября. Иностранные спецслужбы помогают массово фальсифицировать материалы, которые в дальнейшем вбрасываются в прессу и представляются как доказательства по жалобам Грузии и Украины в Страсбургский суд против России, заявил уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), замминистра юстиции Михаил Гальперин.

Украина и Грузия, выступая как фронтмены противостояния с Россией в ЕСПЧ и на других площадках, пользуются поддержкой других иностранных государств, в том числе тех, которые не входят в Совет Европы, указал чиновник.

«Например, при помощи иностранных спецслужб и связанных с ними организаций массово фальсифицируются электронные материалы, потом вбрасываются в СМИ и социальные сети, представляются как доказательства в суды», — отметил представитель Минюста в беседе с ТАСС.

По мнению Гальперина, ни грузинские, ни украинские власти не могли бы самостоятельно организовать такую работу. Для реализации подобной деятельности нужно потратить «десятки миллионов долларов», уточнил замминистра юстиции.

Он отметил, что многие эксперты утверждают, что ЕСПЧ не предназначен для рассмотрения межгосударственных споров, а должен заниматься исключительно жалобами граждан на нарушение их прав и свобод. Страсбургский суд «не смог или не захотел» противостоять привлечению международных и территориальных споров, а в последнее время и вовсе стал поощрять подачу заявлений, имеющих «явно политический контекст», подчеркнул Гальперин.