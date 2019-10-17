Появилось видео прибытия российских и сирийских военных в Кобани

Дамаск, 17 октября. Российские и сирийские военнослужащие вошли в город Кобани (также известен как Айн-аль-Араб), расположенный на границе с Турцией. Ранее населенный пункт находился под контролем курдских формирований.

Момент прибытия сил Сирийской арабской армии (САА) в город попал на видео. Ролик опубликовала «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

Накануне стало известно, что колонна САА въехала в Кобани. За прибытием сирийских военных в город следили сотни местных жителей.

Напомним, силы САА выдвинулись на север страны для защиты мирного населения. В это время Турция проводит антитеррористическую операцию в регионе, направленную против курдских боевиков.

Анкара начала операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что главная цель военных действий — уничтожить террористическую угрозу на сирийско-турецкой границе. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF).

Неоднократно сообщалось, что во время военных действий в Сирии боевики SDF, сотрудничая с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ), захватили восточное побережье Евфрата. Кроме того, курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.