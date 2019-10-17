Киев, 17 октября. Сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского, ведущие страницу администрации в социальной сети Facebook, опубликовали отчет о поездке главы государства в Латвию, перепутав ее с Литвой.

Администрация Зеленского перепутала Литву и Латвию. К посту были прикреплены фотографии о поездке украинского лидера. Изображения сопровождались подписью «Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры». Через 10 минут запись отредактировали.

Ошибку администрации президента заметили пользователи Сети. Ранее Зеленский посетил Латвию с рабочим визитом. Это уже не первая ошибка сотрудников пресс-службы Зеленского.

В июле пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обозначила в пресс-релизе крупный канадский город Торонто столицей Канады.

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдет в Торонто — столице Канады», — написали сотрудники пресс-службы.

Позднее авторы сообщения исправили ошибку, указав Торонто как столицу канадской провинции Онтарио.

На ошибку пресс-службы Зеленского обратила внимание вице-спикер Рады Ирина Геращенко. На своей странице в соцсети Facebook депутат написала ироничный пост, в котором провела для команды президента ликбез «на всякий случай». Геращенко перечислила несколько крупных городов и столиц стран, но сама ошиблась, назвав Гаагу столицей Нидерландов.

Позже вице-спикер Рады восемь раз редактировала свой пост. Владимир Зеленский посетил Канаду с трехдневным визитом в начале июля. Украинский президент участвовал в международной конференции по поддержке реформ на Украине, в которой также приняли участие представители около 40 стран, в том числе главы министерств иностранных дел.