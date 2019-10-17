В Совфеде оценили заявление Парубия о давлении Запада на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не может найти достойное противодействие украинским националистам. Такое мнение в комментарии Федерального агентства новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков.

Давление Запада

Владимир Зеленский договорился с представителями стран Запада о принятии закона об амнистии ополченцев Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил бывший глава Верховной рады Андрей Парубий.

Он подчеркнул, что не может назвать имена зарубежных партнеров, но обратил внимание на то, что у команды Зеленского уже существуют определенные договоренности. Поэтому законы о выборах, об амнистии, об особом статусе будут очень быстро приняты.

Кроме того, он утверждает, что данные условия были навязаны Украине «некоторыми политиками» и ранее — в том числе и лично ему.

«Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах (без сроков, когда они будут проведены согласно Закону о выборах), и об особом статусе (без условий и без терминов)», — сказал он.

Страх перед националистами

Как отметил Сергей Цеков, Запад сегодня оказывает давление на Владимира Зеленского, поскольку устал от ситуации, которая творится на Украине. Особенно устали страны Европейского союза. Они ищут возможности для снятия санкций с России.

«Они очень здорово теряют с связи с российскими контрсанкциями. Но Зеленский находится еще под мощнейшим давлением украинских националистов, которые устраивают в Киеве марши, протесты и прочее. Такое впечатление, что он их очень опасается. Зеленский пока не нашел против националистов какие-то серьезное противодействие. Они в свою очередь не могут успокоиться, потому что война стала смыслом их жизни. Это их заработок. Без продолжения войны в Донбассе в личном плане они многое теряют», — пояснил Сергей Цеков.

Сенатор выразил надежду, что давление Запада на Владимира Зеленского перевесит страх перед националистами. К Зеленскому должно прийти понимание, что войну в Донбассе остановить можно, действуя в рамках «формулы Штайнмайера», считает политик.

«Националистов всего десять процентов, а те, кто хотят окончания войны в Донбассе, — их больше половины. Если Зеленский будет ориентирован на ту часть украинского народа, которая призывает остановить кровопролитие, то есть шанс [достигнуть условий «формулы Штайнмайера»]. Но пока мы видим, что он опасается националистов и не нашел против них серьезных сил, которые могли бы остановить этот националистический шабаш», — пояснил Сергей Цеков.

Кроме того, сенатор назвал одну из главных ошибок Владимира Зеленского — сохранение за Арсеном Аваковым поста главы МВД Украины. Так как он во всей этой ситуации явно подыгрывает украинским националистам, резюмирует Цеков.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.