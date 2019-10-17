«Народный избранник» Яшин потратил 1 млн рублей из бюджета района на концерт без зрителей

Москва, 17 октября. Отказавшийся от проведения праздников глава Совета депутатов муниципального округа Красносельский в Москве и организатор несанкционированных митингов в столице Илья Яшин в очередной раз выставил себя не в лучшем свете, устроив праздничное мероприятие в честь дня района и забыв предупредить о нем местных жителей.

Яшин, который провел под арестом полтора месяца за призывы и участие в незаконных митингах, публично объявил об отказе от проведения праздников, отметив, что будут организованы экскурсии для детей Красносельского района. Если до Яшина было порядка 8-10 праздников в год, то сейчас показатель свелся к нулю. Последняя проведенная экскурсия, мягко говоря, не воодушевила детей района — их отправили «любоваться» на чучел животных. Судя по снимкам с экскурсии, некоторым детям было неприятно и даже страшно смотреть на все представленные «экспонаты». Но «народному избраннику», как можно заметить, попросту плевать на психику детей.

Однако Яшин все-таки решил провести скромный праздник в честь дня Красносельского района, но почему-то забыл предупредить о событии местных жителей. В итоге, никто на него не пришел, а артисты пели и танцевали на безлюдной площади. Ожидаемо на «праздник» никто не пришел. Спустя полтора часа — в самый разгар мероприятия — у сцены было всего лишь несколько детей. Хотя подобные мероприятия граждане любят и с удовольствием их посещают, но Яшин, как можно заметить, просто-напросто облажался, забыв позвать на праздник горожан или же наплевав на них. Кадры прямой трансляции с праздника и опрос местных жителей о том, знают ли они о мероприятии, организованном главой Совета депутатов муниципального округа Красносельский Илей Яшиным, опубликовал Telegram-канал «Кремлевская прачка». О праздничном мероприятии не знал никто.

Интересно, что на организацию этого унылого и скучного «праздника» было потрачено порядка 1 млн рублей. Возникает вполне логичный вопрос — где деньги? По всей видимости, «депутат» положил их к себе в карман. Этого мнения придерживаются местные жители.

«Они, наверное, себе все деньги взяли», — предположила одна из местных жительниц.

«Им плевать на народ, плевать. Сволочи они», — поддержала другая, обвинив Яшина в организации такого «прекрасного» концерта.

Одна из проживающих в районе женщина пожаловалась, что случайно попала на праздник — гуляла с внуком. По ее словам, объявлений о мероприятии, на котором смогли бы весело провести свободное время и дети, и взрослые, не было ни на официальном сайте администрации района, ни на улице.

Муниципальный депутат Яшин, забывший позвать жителей Красносельского района на устроенный им унылый праздник, не пришел их поздравить — то ли тоже забыл, то ли не счел нужным. Но этот факт не расстроил проходивших мимо и случайно попавших на мероприятие жителей — фамилию Яшина они слышат впервые.