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Беременная невеста Тимати опубликовала фото с плоским животом

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Беременная невеста Тимати опубликовала фото с плоским животом

Москва, 17 октября. Модель Анастасия Решетова перед рождением ребенка от известного певца Тимати опубликовала у себя в профиле Instagram фотографию без признаков беременности.

Таким образом Решетова только подогрела интерес своих поклонников, находящихся в нетерпении. Отметим, что она до последнего скрывала пол будущего ребенка. Снимок модель сопроводила эмодзи в виде песочных часов, указав на скорые роды.

Беременная невеста Тимати опубликовала фото с плоским животом

Менее чем через сутки Анастасия Решетова раскрыла главную тайну, опубликовав фотографию ног малыша в руках Тимати.

«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — сообщила модель.

Беременная невеста Тимати опубликовала фото с плоским животом

Слухи об интересном положении Решетовой поползли еще весной текущего года, но сначала их никто не воспринимал всерьез. Для Решетовой мальчик стал первенцем, а вот для Тимура Юнусова, известного широкой аудитории как рэпер Тимати, — вторым.

Певец уже воспитывает дочку Алису от первого брака с манекенщицей Аленой Шишковой. Звездная пара рассталась со скандалом. Многие считают, что первая вице-мисс Россия Анастасия Решетова увела рэпера Тимати у Шишковой, пока та находилась с новорожденной дочерью за границей. Узнав об измене, Шишкова разорвала отношения с исполнителем.

Ранее мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, призвала комментаторов в Сети прекратить пересуды о личной жизни артиста.

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