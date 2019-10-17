Беременная невеста Тимати опубликовала фото с плоским животом

Москва, 17 октября. Модель Анастасия Решетова перед рождением ребенка от известного певца Тимати опубликовала у себя в профиле Instagram фотографию без признаков беременности.

Таким образом Решетова только подогрела интерес своих поклонников, находящихся в нетерпении. Отметим, что она до последнего скрывала пол будущего ребенка. Снимок модель сопроводила эмодзи в виде песочных часов, указав на скорые роды.

Менее чем через сутки Анастасия Решетова раскрыла главную тайну, опубликовав фотографию ног малыша в руках Тимати.

«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — сообщила модель.

Слухи об интересном положении Решетовой поползли еще весной текущего года, но сначала их никто не воспринимал всерьез. Для Решетовой мальчик стал первенцем, а вот для Тимура Юнусова, известного широкой аудитории как рэпер Тимати, — вторым.

Певец уже воспитывает дочку Алису от первого брака с манекенщицей Аленой Шишковой. Звездная пара рассталась со скандалом. Многие считают, что первая вице-мисс Россия Анастасия Решетова увела рэпера Тимати у Шишковой, пока та находилась с новорожденной дочерью за границей. Узнав об измене, Шишкова разорвала отношения с исполнителем.

Ранее мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, призвала комментаторов в Сети прекратить пересуды о личной жизни артиста.