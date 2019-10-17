В ЦБ РФ предложили блокировать счета собственников финансовых организаций до суда

Москва, 17 октября. Центробанк РФ предложил создать новый правовой механизм, который позволит блокировать счета и имущество лиц, контролирующих финансовые организации, до судебного решения о взыскании убытков. Об этом сообщил представитель Центробанка.

По его словам, в ЦБ РФ предложили выбрать между двумя вариантами блокировки счетов: в судебном или в административном порядке. Во втором случае Центробанк будет действовать как налоговая инспекция.

В Банке России отмечают, что хотят блокировать счета реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций. Центробанк будет определять этих лиц сам, предоставив им право оспорить решение о блокировке в судебном или административном порядке, сообщает Deita.ru.

Новый механизм позволит предотвратить вывод активов, поскольку сейчас ущерб возмещается бенефициарами финансовых организаций уже после отзыва лицензии, рассказал источник «Ведомостей». По словам экспертов, если нововведения будут приняты, ЦБ РФ станет мегарегулятором. Кроме того, юристы предупреждают, что возможная ошибка Центробанка приведет владельцев финансовых организаций к потере репутации и всего бизнеса, пишет НСН.

Ранее сообщалось, что ЦБ обязал российские банки рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при принятии решения по кредиту на сумму от 10 тысяч рублей. Данная мера необходима, чтобы не допустить появления «пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.