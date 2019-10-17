Россиянам планируют пересаживать органы от животных

Москва, 17 октября. Научные сотрудники из Московского физико-технического института (МФТИ) рассказали о развитии способов трансплантации органов в России. Исследователи полагают, что в ближайшие несколько лет в стране появятся генетически модифицированные животные, чьи органы будут использоваться в операциях на людях.

Вместе с учеными из МФТИ к разработке присоединились китайские коллеги.

Как отмечают специалисты, над созданием большой базы донорских органов в настоящее время работают ученые во всем мире. Органов часто не хватает, поэтому люди долгое время находятся в списке ожидания на операцию, пишут «Известия».

Одни ученые делают ставку на выращивание органов в лабораторных условиях, другие — на пересадку органов от животного. Чтобы воплотить в жизнь последнее, необходимо корректировать гены животного, чтобы органы были пригодны для трансплантации, отмечает «Ридус».

Группа ученых планирует выращивать ГМО-животных с человеческими органами, которые будут полностью идентичны реальным органам. Изначально экспертам необходимо перестроить геном свиньи, затем исследования будут проводить на японских макаках.

Как пишет «Газета Кемерова», если все пойдет по плану, исследователи будут создавать органы, полностью состоящие из человеческих тканей, внутри тела животного.

Напомним, в прошлом году операцию по трансплантации печени провели впервые в Боткинской больнице Москвы.