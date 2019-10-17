Поклонники ошеломлены помолодевшей Бабкиной и постаревшим Буйновым

Москва, 17 октября. Интернет-пользователи были ошеломлены, увидев фотографию певцов Надежды Бабкиной и Александра Буйнов.

Бабкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото с Буйновым. На кадре звезды сцены стоят в обнимку и улыбаются во все 32 зуба.

«Встретились с Сашей Буйновым», — написала артистка.

Поклонники знаменитостей обратили внимание, что Буйнов заметно постарел, в то время как Бабкина выглядит значительно моложе, чем на предыдущих фотографиях. Некоторые юзеры заподозрили, что артисты сделали себе пластику, отметило «Утро.ру».

«Буйнов постарел, а так крутыши», — написал пользователь с ником happy_baby_32. «Две восковые фигуры», — отметил dikyikot. «Постарел он, однако… Жаль…» — констатировал 2102yuriy44.

В то же время другая часть фолловеров сделала артистам комплименты, отметив, что они прекрасно выглядят.