Поклонники ошеломлены помолодевшей Бабкиной и постаревшим Буйновым

Москва, 17 октября. Интернет-пользователи были ошеломлены, увидев фотографию певцов Надежды Бабкиной и Александра Буйнов.
Бабкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото с Буйновым. На кадре звезды сцены стоят в обнимку и улыбаются во все 32 зуба.
«Встретились с Сашей Буйновым», — написала артистка.
Поклонники знаменитостей обратили внимание, что Буйнов заметно постарел, в то время как Бабкина выглядит значительно моложе, чем на предыдущих фотографиях. Некоторые юзеры заподозрили, что артисты сделали себе пластику, отметило «Утро.ру».
«Буйнов постарел, а так крутыши», — написал пользователь с ником happy_baby_32.
«Две восковые фигуры», — отметил dikyikot.
«Постарел он, однако… Жаль…» — констатировал 2102yuriy44.
В то же время другая часть фолловеров сделала артистам комплименты, отметив, что они прекрасно выглядят.
«Сегодня смотрела «Модный приговор». Вы, Надежда, просто супер, восхищаюсь. Прическа огонь, вы помолодели лет эдак на 30. Супер!» — восхитился shumnavi.
«Сегодня в «Приговоре» вы опять такая классная», — отметил neliasobolev.
«Надежда — супер а Саша — мачо! Крутыши! Уважаемые артисты», — подчеркнул galjn4.
«Какие же все-таки вы приятно прикольные, веселые», — указала schibanova.lyudmila.
«Классная парочка!» — оценил lukanovanatala12.