Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Поклонники ошеломлены помолодевшей Бабкиной и постаревшим Буйновым

55
0 Оставить комментарий

Поклонники ошеломлены помолодевшей Бабкиной и постаревшим Буйновым

Москва, 17 октября. Интернет-пользователи были ошеломлены, увидев фотографию певцов Надежды Бабкиной и Александра Буйнов.

Бабкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото с Буйновым.  На кадре звезды сцены стоят в обнимку и улыбаются во все 32 зуба.  

«Встретились с Сашей Буйновым», — написала артистка.

Поклонники знаменитостей обратили внимание, что Буйнов заметно постарел, в то время как Бабкина выглядит значительно моложе, чем на предыдущих фотографиях. Некоторые юзеры заподозрили, что артисты сделали себе пластику, отметило «Утро.ру». 

«Буйнов постарел, а так крутыши», — написал пользователь с ником happy_baby_32. 

«Две восковые фигуры», — отметил dikyikot.

«Постарел он, однако… Жаль…» — констатировал 2102yuriy44.

В то же время другая часть фолловеров сделала артистам комплименты, отметив, что они прекрасно выглядят. 

«Сегодня смотрела «Модный приговор». Вы, Надежда, просто супер, восхищаюсь. Прическа огонь, вы помолодели лет эдак на 30. Супер!» — восхитился shumnavi.

«Сегодня в «Приговоре» вы опять такая классная», — отметил neliasobolev.

«Надежда — супер а Саша — мачо! Крутыши! Уважаемые артисты», — подчеркнул galjn4.

«Какие же все-таки вы приятно прикольные, веселые», — указала schibanova.lyudmila.

«Классная парочка!» — оценил lukanovanatala12.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров