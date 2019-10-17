Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией могут ввести в 2020 году

Москва, 17 октября. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может начать действовать уже в следующем году. Об этом сообщила советник главы Ростуризма Наталья Осипова.

В настоящее время между государствами уже достигнуты все договоренности и понимание по введению электронных виз. В связи с этим советник главы Ростуризма предположила, что безвизовый режим начнет действовать в 2020 году. Также она указала на тот факт, что вопрос об открытии прямого авиасообщения между странами зависит от работы туроператоров.

«Авиакомпания должна обеспечить себе загрузку, и большую часть этой загрузки должен обеспечить туроператор, который заинтересован в регионе и у которого операторы, которые являются принимающей стороной», — отметил Осипова.

В настоящее время туристическая компания «Пегас» осуществляет прямые перелеты из Москвы в Саудовскую Аравию, рейс существовал во время летнего периода, пишет ТАСС.

Ранее Ростуризм сообщил, что открыт к обсуждению вопросов введения безвизового режима и прямого авиасообщения между Москвой и Эр-Рияд в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

В конце сентября Эр-Рияд объявил о начале выдачи туристических виз для граждан 49 государств, в том числе и России. Ранее королевство выдавало электронные спецвизы для посещения спортивных мероприятий или концертов.