Сына голливудского актера застрелили после убийства матери в США

Москва, 17 октября. Помощник шерифа застрелил сына голливудского актера Рона Эли после того, как тот убил свою мать. Соответствующую информацию передает Los Angeles Times со ссылкой на данные, полученные от офиса местного шерифа.

Преступление произошло во вторник в вечернее время суток в доме актера, который расположен в пригороде калифорнийского округа Санта-Барбара. На место после звонка в полицию с сообщением о ссоре прибыли помощники местного шерифа, который обнаружили в доме тело тело 62-летней Валери Эли с множественными ножевыми ранениями.

Подозреваемым в убийстве оказался 30-летний сын актера Кэмерон Эли. Согласно заявлению шерифа, молодой человек «представлял угрозу», поэтому помощники шерифа приняли решение застрелить его. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, проводится расследование.

По данным Los Angeles Times, Кэмерон Эли учился в Академии Филлипса Эксетера в Нью-Гемпшире. В 2007 году он поступил в Гарвардский университет, последние два года он работал охранником.

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