Москва, 17 октября. В VIP-залы российских аэропортов могут вернуть прохождение пограничного и таможенного контроля. С подобным предложением в Минтранс обратилась Международная ассоциация аэропортов.

В июле 2015 года эта услуга была отменена. Как рассказали эксперты, комнаты повышенной комфортности опустели, а воздушные гавани потеряли миллиарды рублей.

Как пишет газета «Известия», аэропорты, в случае принятия предложения, надеются на рост доходов, а также обещают взамен сдерживать тарифы на обслуживание авиакомпаний. Известно, что в Минтрансе инициативу поддержали. В ведомстве читают, что мера позволит создать рабочие места и увеличить налоговые сборы. В России VIP-пассажиры аэропортов смогут проходить пограничный контроль отдельно.

Ранее сообщалось, что в России за шесть лет 60 аэропортов приведут в соответствие с международными нормами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра нового аэропорта «Гагарин» в Саратове.

«Этот аэропорт занимает особое место, имею в виду, что он построен в чистом поле. Точно так же, как «Платов» в Ростове. Прекрасно, было меньше полумиллиона пассажиров (пассажиропоток в старом аэропорту Саратова. — Прим. ред.), теперь даже на полтора [миллиона] вторую очередь планируют построить. Я думаю, что это замечательный подарок городу», — сказал Владимир Путин.

Глава государства назвал современную воздушную гавань Саратова замечательным подарком городу. Как отметил генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский, терминал «Гагарина» рассчитан на пассажиропоток в миллион человек за год. По его словам, инвестор готов ввести вторую очередь, что позволит увеличить показатель до 1,5 миллиона человек.