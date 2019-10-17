Эксперт заявил, что санкции США не повлияют на ход операции Турции против курдов в Сирии

Москва, 17 октября. Хозяин Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении антитурецких санкций из-за военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии. Целью операции является уничтожение террористического коридора, который пытались создать курды-боевики вдоль турецко-сирийских рубежей.

Как полагает глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, американские санкции едва ли смогут как-то повлиять на турецкую операцию в Сирии. В беседе с Nation News военный эксперт рассказал, что в самих Штатах нет консолидированной позиции относительно вывода войск из Сирии.

«Я сильно сомневаюсь, что санкции США повлияют на турецкую операцию в Сирии — Эрдоган очень хорошо воспользовался ситуацией. Во-первых, потому что это в каком-то смысле позиция Трампа, и в самой Америке к этому относятся неоднозначно», — указал он.

Военный эксперт напомнил, что американский лидер выступает за вывод военного контингента из САР, а его конкуренты — против.

Американские рестрикции, как выразил уверенность специалист, не способны сильно ударить по карману Эрдогана. Кроме того, когда турецкий лидер просил у американских властей системы ПВО, Вашингтон в течение долгого времени отвечал отказом. Сложившаяся ситуация расставила все по полочкам, президент Турции понял, какой обманчивой была дружба между Турцией и Штатами, обратил внимание он.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале операции в восточной части Сирии под названием «Источник мира». Лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление проводится против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства»1 (запрещена в России).

Военная кампания направлена против курдских бандформирований, которые под предлогом «освобождения от террористов» захватили территории в восточной части Сирии и начали оказывать сильнейшее давление на мирных граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.