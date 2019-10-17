Москва, 17 октября. Турецкая армия ликвидировала 673 курдских террориста во время трансграничной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Как рассказали в ведомстве, за время операции число уничтоженных Турцией курдских террористов в Сирии достигло 673 человек, накануне сообщалось о ликвидации 637 боевиков.

В приграничных районах Сирии началась операция Турции под названием «Источник мира». Она направлена против вооруженных формирований. Официально курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды.

Как объяснил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, военная операция направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские боевики, помимо прочего, оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. Они способствовали созданию спящих террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию. Кроме того, курдские вооруженные формирования притесняют арабов-суннитов, являющихся коренным населением захваченных боевиками территорий.

Связь между вооруженными формированиями курдов и террористами ИГИЛ1 на северо-востоке Сирии значительно глубже, чем это принято считать. Такое мнение высказал известный российский политик Евгений Федоров.

По его словам, заявления главарей отрядов курдов о «борьбе с терроризмом» не имеют ничего общего с реальным положением вещей. Вооруженное формирование курдов «Сирийские демократические силы» (SDF) активно вовлекает террористов «Исламского государства» в свои ряды. Федоров убежден, что рано или поздно боевики вынуждены будут покинуть Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.