Ирак усилил оборону границ, чтобы не допустить проникновения сбежавших из Сирии курдов

Багдад, 17 октября. Объединенное командование Ирака предпринимает шаги, чтобы не допустить перехода через границу курдских террористов, сбежавших из Сирии. Об этом сообщает издание Iraq News.

Для обеспечения безопасности на иракских рубежах были созданы четыре линии обороны, за каждую из которых отвечает отдельное ведомство. Первая линия находится в зоне ответственности погранвойск, за вторую отвечает командование «Хашд аш-Шааби», за третью — армия, а за четвертую — федеральная полиция.

Как отметили в Объединенном командовании Ирака, границу могут попытаться перейти до 3 тысяч боевиков, содержавшихся ранее в тюрьмах курдских «Демократических сил Сирии» (SDF). В Багдаде объясняют это тем, что в лагерях в Заевфратье между провинциями Найнава и Мосул находятся 6 тысяч семей террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию на северо-востоке Сирии, сообщает НСН. Цель Анкары — борьба с курдскими боевиками и террористами ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Кроме того, Турция намерена создать зону безопасности возле своих границ и предотвратить перемещения террористов по трассе М-4.

Ранее курдские боевики оккупировали часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ. Исторически на этом участке проживали арабы-сунниты, которых курдские террористы угнетают, принуждая к мобилизации. Кроме того, курдские вооруженные формирования сотрудничают с ИГ1, укрывая террористов в своих рядах. Также курдские боевики выводили членов экстремистской организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, создав таким образом спящие ячейки террористов, способные в любой момент атаковать Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.