Курды объявили о приостановке операций против ИГ

Дамаск, 17 октября. Боевики SDF решили приостановить военные операции против террористов из запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

Об этом в среду проинформировал курдский телеканал Ronahi TV, ссылаясь на слова лидера SDF Мазлума Абди, который заявил о «приостановке всех действий против ИГИЛ»1.

Добавим, что ранее стало известно о том, что отпущенные курдами в Сирии члены «Исламского государства» были задержаны в Ираке. Об этом рассказал министр обороны страны Наджах аш-Шамри.

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», цель которой — борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ1.

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население, нередко под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

1 Организация запрещена на территории РФ.