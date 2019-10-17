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Турция сбила беспилотник во время операции против курдских террористов в Сирии

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Турция сбила беспилотник во время операции против курдских террористов в Сирии

Дамаск, 17 октября. Турция в среду сбила беспилотник «Сирийских демократических сил». Дрон летал вокруг пограничного города Рас-аль-Айн в северной части аль-Хасаки.

Как уточнили военные, «Рабочая партия Курдистана», которую Анкара читает террористической организацией, использовала подобные модифицированные беспилотники в нападении на южную Турцию в прошлом году.

Турция сбила беспилотник во время операции против курдских террористов в Сирии. Как пишет издание SouthFront, кроме того, турецкие войска захватили тяжелое вооружение.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам: Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции. 

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против вооруженных формирований, которые называют себя курдами и их не пускают в Иракский Курдистан.

Напомним, эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: SouthFront
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