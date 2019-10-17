Дамаск, 17 октября. Город-спутник Новый Димас на северо-западной окраине Дамаска, рассчитанный на 15 тысяч жителей, должен появиться летом 2021 года. Об этом рассказал представитель реализующей проект Генеральной компании по строительству дорог и мостов, инженер Имад Халиль. Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском в 2021 году.

По его словам, компания планирует построить дома «под ключ» со всей необходимой инфраструктурой. Как уточнил специалист, город получит название Новый Димас. К июню 2021 года в нем появятся 10 шестиэтажных и семь 13-этажных зданий. В общей сложности для жителей Сирии построят 548 квартир.

Как пишет РИА Новости, в них заселят, прежде всего, молодые семьи, а также тех, чье жилье было разрушено в ходе войны.

Ранее сообщалось, что в новом районе крупнейшего сирийского города Алеппо за четыре года будет построено более 100 домов. Об этом журналистам рассказал инженер проекта Аймад Али, добавив, что большая стройка развернется в районе под названием Джамаият Аль Рияд, где полным ходом уже идет восстановление пострадавших от бомбежек 300 домов.

По словам Али, на данный момент на строительной площадке трудятся около 150 строителей, а нужно как минимум втрое больше. Однако несмотря на проблемы, строители планируют сдать район через четыре года, сообщает «Газета.ru».

Напомним, завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии — Алеппо — после завершения боевых действий. Об этом рассказал инженер предприятия Абдуллахед Захдан. По его словам, клей нужен для всех, кто восстанавливает свое жилье после боевиков в Сирии.

Из-за того, что продукт востребован, продажи идут отлично. По словам инженера, только в Алеппо производят клей высокого качества. Как путочнил эксперт журналистам, еще на одном заводе в Алеппо начали изготавливать краску. Руководитель предприятия Яхья Сауан рассказал, что во время войны цеха были закрыты. После окончания боевых действий завод снова закупал оборудование, а также обучал специалистов.