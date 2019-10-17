Стала известна себестоимость нового iPhone

Москва, 17 октября. Стоимость всех комплектующих нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 американских доллара.

Себестоимость производства последней модели яблочного смартфона решили узнать эксперты компании TechInsights. Оказалось, что самой дорогой частью iPhone 11 Pro Max оказалась камера, стоимость которой оценили в 73,5 доллара.

На втором месте по дороговизне — 6,5-дюймовый дисплей (66,5 доллара), третьим в списке комплектующих последнего iPhone стоит процессор A13 Bioni, который оценивается в 64 доллара.

Таким образом, получилось, что стоимость флагмана Apple в такой комплектации составляет 490,5 доллара. Однако этот показатель не учитывает сопутствующие разработке и сборке аппарата расходы.

К слову, розничная цена нового смартфона составляет 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России.

Как напоминает «Газета.ru», в начале октября стало известно, что американская компания Apple намерена увеличить объемы производства последней модели iPhone 11 на 10% из-за высокого спроса.

Эксперты считают, что популярность новых iPhone обусловлена ценой. В США стоимость новой модели iPhone 11 на 50 долларов ниже, чем iPhone XR 2018 года. Однако поставщики продукции Apple отнеслись к решению компании с настороженностью.

Добавим, что презентация новых смартфонов Apple прошла 10 сентября 2019 года. Компания показала iPhone 11 с двойной камерой, а также iPhone 11 Pro и Pro Max.