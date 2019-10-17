Минэкономразвития РФ придумало новый критерий оценки губернаторов

Москва, 17 октября. Министерство экономического развития России предлагает оценивать работу губернаторов регионов по доле закупок отечественной продукции в общем объеме государственных контрактов в регионе. Об этом сообщается в материалах заседания рабочей группы «Промышленность» Госсовета РФ.

По данным «Известий», к имеющимся 15 критериям оценки результативности работы региональных руководителей, среди которых уровень доверия к ним граждан, объем привлеченных инвестиций, уровень бедности, доступность жилья, экологическая ситуация, хотят добавить параметр под названием «Доля закупок отечественной продукции в общем объеме закупок субъекта РФ».

Как отметил председатель рабочей подгруппы Госсовета, депутат Государственной думы Владимир Гутенев, наибольшую трудность представляет собой совершенствование 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По его словам, ключевая задача глав регионов заключается в том, чтобы понятно освоить денежные средства на реализацию национальных проектов.

В ведомстве рассчитывают, что новшество будет мотивировать губернаторов покупать больше российской продукции. Согласно информации издания, главы субъектов поддерживают такую идею.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило продавать изъятые у коррупционеров квартиры.