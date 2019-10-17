Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Минэкономразвития РФ придумало новый критерий оценки губернаторов

647
0 Оставить комментарий

Минэкономразвития РФ придумало новый критерий оценки губернаторов

Москва, 17 октября. Министерство экономического развития России предлагает оценивать работу губернаторов регионов по доле закупок отечественной продукции в общем объеме государственных контрактов в регионе. Об этом сообщается в материалах заседания рабочей группы «Промышленность» Госсовета РФ.

По данным «Известий», к имеющимся 15 критериям оценки результативности работы региональных руководителей, среди которых уровень доверия к ним граждан, объем привлеченных инвестиций, уровень бедности, доступность жилья, экологическая ситуация, хотят добавить параметр под названием «Доля закупок отечественной продукции в общем объеме закупок субъекта РФ».

Как отметил председатель рабочей подгруппы Госсовета, депутат Государственной думы Владимир Гутенев, наибольшую трудность представляет собой совершенствование 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По его словам, ключевая задача глав регионов заключается в том, чтобы понятно освоить денежные средства на реализацию национальных проектов.

В ведомстве рассчитывают, что новшество будет мотивировать губернаторов покупать больше российской продукции. Согласно информации издания, главы субъектов поддерживают такую идею.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило продавать изъятые у коррупционеров квартиры.

infox - new
Источник: Известия
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров