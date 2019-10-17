Москва, 17 октября. МЧС России направило колонну гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что из Донского спасательного центра в Донбасс начала движение автомобильная колонна МЧС России.

МЧС России направило гуманитарную помощь жителям Донбасса. Она отправилась в путь около 04.00 по московскому времени. Автомобили доставят партию гуманитарной помощи, а также детские продуктовые наборы.

Напомним, урегулированием ситуации в Донбассе занимается специальная группа в Минске. Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН на начало этого года, в гражданской войне погибли более 13 тысяч человек.

Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договоренностей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, минские договоренности должны выполняться, альтернативы им нет. Он выразил надежду, что новое правительство Украины будет исходить из этого.