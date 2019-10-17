Польские эксперты заявили о возросшей мощи российской армии

Варшава, 17 октября. Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве Польши подготовили отчет о военных учениях в России в 2019 году, в котором отметили возросшую мощь российской армии.

В документе специалисты называют целью военных преобразований в России подготовку «к полномасштабному вооруженному конфликту» без применения ядерного вооружения.

«Сам факт ежегодного проведения подобных крупномасштабных маневров говорит о продолжающемся реформировании российских вооруженных сил. Учения свидетельствуют о том, что Россия проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооруженному конфликту без применения ядерного оружия, что и было одной из целей реформы», — цитирует отчет RT.

Польские специалисты считают, что учения «Центр-2019» и совместные с Белоруссией учения «Щит Союза» доказали, что российские Вооруженные силы могут действовать на двух фронтах одновременно. Они также показали, что сухопутные войска России значительно увеличили потенциал, оснащены достаточным для переброски в любую точку страны объемом вооружения и способны к мобилизации.

Аналитики заявили, что в случае конфликта Москва якобы будет стремиться к «горизонтальной эскалации», что будет представлять угрозу для Североатлантического альянса. Наращивание неядерного военного потенциала Россией будет представлять все большую угрозу для членов НАТО и их партнеров. Это должно быть учтено при разработке оборонной стратегии альянса, отмечают авторы доклада.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что польский журналист Петр Панащук обвинил США в выдумывании исходящей от России угрозы. По его словам, Вашингтон создает образ вражеской Москвы в своих интересах, в том числе, чтобы иностранные государства покупали оружие у США.