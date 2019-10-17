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Эксперты объяснили, почему военные США сбежали из Сирии вслед за курдами

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Эксперты объяснили, почему военные США сбежали из Сирии вслед за курдами

Дамаск, 17 октября. Американские военные покинули свои базы вслед за курдскими террористами, поскольку эти подразделения ВС США занимались разведкой и были не в состоянии воевать с армией. Таким мнением поделился директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

По словам эксперта, Вашингтон занимает специфическую позицию в вопросе с Турцией и Сирией: США не намерены воевать с Анкарой, и они ввели ограничительные меры, чтобы напомнить о себе.

«Что касается их вооруженных сил (США. — Прим. ФАН), речь не идет о каких-то масштабных войсковых подразделениях, речь идет о небольших группах, которые занимались разведкой. Они не в состоянии воевать с регулярной армией, вооруженной артиллерией и авиацией. Они оказались между двух огней и решили, что лучше бы им оттуда убраться. И правильно сделали», — объяснил Рогулев.

При этом стоит отметить, что США финансировали курдских террористов, поставляли боевикам вооружение и обещали всестороннюю поддержку. Однако, когда курды стали не нужны Вашингтону, американцы перестали ими помогать.

«А воевать с Турцией американцы не станут. Турки — их союзники, на их территории находятся крупные военные базы», — подчеркнул Рогулев.

Эксперты объяснили, почему военные США сбежали из Сирии вслед за курдами

Ученый-востоковед, кандидат экономических наук, профессор, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский отметил, что в уходе американских военных с базы нет ничего неожиданного.

«Они же объявили об этом сразу, потому что американский президент дал такую команду. Верховный главнокомандующий решил, что нечего американцам там держать военных, и пусть там турки разбираются с курдами, и весь этот геморрой будет где угодно, только не у него. Вот и все», — сказал он в комментарии «ПолитЭксперту».

Напомним, 15 октября американские военные покинули базу «Харабешк» под городом Айн-Исса в северной части сирийской провинции Ракка. Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей, после ухода курдских террористов из Айн-Иссы в город прибыли силы сирийской правительственной армии.

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщает Infox.ru. Операция Анкары направлена против курдских боевиков и сотрудничающих с ними членов террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Кроме того, Турция намерена создать зону безопасности возле своих рубежей и предотвратить перемещения террористов по трассе М-4.

Отметим, что курдские террористы оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с запрещенной в РФ ИГ1. На деле вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды. Кроме того, курдские террористы дискриминируют арабов-суннитов, являющихся коренным населением захваченных боевиками территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ПолитЭксперт
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