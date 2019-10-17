Роспотребнадзор составил список самых полезных орехов

Москва, 17 октября. Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи и порекомендовал употреблять их несколько раз в течение недели. Об этом говорится в четверг на официальном сайте ведомства.

В перечень самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль. По данным ведомства, орехи нужно кушать маленькими порциями — примерно 35 граммов — два раза в неделю.

Специалисты отметили, что орехи содержат большое количество всевозможных витаминов и минералов — калия, магния, кальция, фосфора, железа, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3. При этом эксперты напомнили, что, невзирая на дефицит аминокислот в белке орехов, они достаточно высококалорийные, пишут «Известия».

В Роспотребнадзоре указали на то, что у систематически потребляющих орехи людей уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также падает уровень холестерина в крови. Помимо этого, их рекомендуют включать в диету людям с сахарным диабетом.

К примеру, кешью активизирует обмен белка и жировых кислот, понижает холестерин и укрепляет иммунную систему, а лесной орех предотвращает возникновение опухолей и полезен после спорта. Кедровые орешки полезны женщинам, они значительно увеличивают объем молока в организме матери и помогают избавиться от проблем на коже, а миндаль является антидепрессантом и способствует метаболизму.