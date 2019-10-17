Дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске. События дня. ФАН-ТВ

Дипломатов США сняли с рейса до Северодвинска Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об американских дипломатах, снятых с поезда в Архангельской области. Своеобразный тур по региону устроили трое сотрудников посольства США. Они, предположительно, 14 октября, следовали поездом Ненокса-Северодвинск, но были высажены с рейса из-за отсутствия нужных документов. Как выяснилось, поездка согласованная, только вот пунктом назначения дипломаты официально заявили Архангельск. Стоит отметить, что под Северодвинском находится российская военная база, на подъезде к которой американцев и остановили. Им выписали административный протокол и посадили на поезд до Москвы. А сотрудники нашего МИД даже предложили подарить коллегам карту, чтобы те не заблудились в дальнейшем.

Москва и Эр-Рияд договорились о цифровом сотрудничестве Еще один договор о сотрудничестве заключили Россия и Саудовская Аравия. Страны займутся совместными проектами в сфере массовых коммуникаций. Документ подписали министр цифрового развития РФ Константин Носков и его коллега из Эр-Рияда Абдулла Амер Аль-Сваха. Буквально на днях наша делегация во главе с президентом Владимиром Путиным заключила в Саудовской Аравии более 20 различных соглашений о сотрудничестве с королевством. «Цифровые министерства» стран в свою очередь займутся проектами в области искусственного интеллекта, инновационных технологий и так называемой концепции «умного города».

Каталонию захлестнули протесты Массовые столкновения с полицией продолжаются в Каталонии. В ходе очередных многотысячных протестов пострадали более 50 человек. Общее число за последние дни уже превысило сотню. Местные улицы превратились в настоящее поле битвы с огненными баррикадами. Столь бурный резонанс вызван решением испанского суда. На этой неделе 12 политиков и активистов (лидеров каталонского движения за независимость) получили длительные тюремные сроки до 13 лет. Все они фигуранты дела о проведении референдума 2017-го, когда каталонцы проголосовали за отделение от Испании. Впрочем, власти Мадрида посчитали это сепаратизмом и нарушением конституции.