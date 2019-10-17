Дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске. События дня. ФАН-ТВ

Дипломатов США сняли с рейса до Северодвинска
Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об американских дипломатах, снятых с поезда в Архангельской области. Своеобразный тур по региону устроили трое сотрудников посольства США. Они, предположительно, 14 октября, следовали поездом Ненокса-Северодвинск, но были высажены с рейса из-за отсутствия нужных документов. Как выяснилось, поездка согласованная, только вот пунктом назначения дипломаты официально заявили Архангельск. Стоит отметить, что под Северодвинском находится российская военная база, на подъезде к которой американцев и остановили. Им выписали административный протокол и посадили на поезд до Москвы. А сотрудники нашего МИД даже предложили подарить коллегам карту, чтобы те не заблудились в дальнейшем.
Москва и Эр-Рияд договорились о цифровом сотрудничестве
Еще один договор о сотрудничестве заключили Россия и Саудовская Аравия. Страны займутся совместными проектами в сфере массовых коммуникаций. Документ подписали министр цифрового развития РФ Константин Носков и его коллега из Эр-Рияда Абдулла Амер Аль-Сваха. Буквально на днях наша делегация во главе с президентом Владимиром Путиным заключила в Саудовской Аравии более 20 различных соглашений о сотрудничестве с королевством. «Цифровые министерства» стран в свою очередь займутся проектами в области искусственного интеллекта, инновационных технологий и так называемой концепции «умного города».
Каталонию захлестнули протесты
Массовые столкновения с полицией продолжаются в Каталонии. В ходе очередных многотысячных протестов пострадали более 50 человек. Общее число за последние дни уже превысило сотню. Местные улицы превратились в настоящее поле битвы с огненными баррикадами. Столь бурный резонанс вызван решением испанского суда. На этой неделе 12 политиков и активистов (лидеров каталонского движения за независимость) получили длительные тюремные сроки до 13 лет. Все они фигуранты дела о проведении референдума 2017-го, когда каталонцы проголосовали за отделение от Испании. Впрочем, власти Мадрида посчитали это сепаратизмом и нарушением конституции.
Конгрессмены-демократы осудили Трампа
Демократы Конгресса США вновь ополчились на президента страны. Палата представителей приняла резолюцию, осуждающую решение Дональда Трампа и вывод войск с северо-востока Сирии. Кроме того, конгрессмены призвали турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить свои действия на Ближнем Востоке. Напомним, что на прошлой неделе Анкара начала военную операцию по зачистке курдов на севере Сирии и созданию здесь зоны безопасности для беженцев. По последним данным турецких ВС, уже уничтожено свыше 600 боевиков. Соединенные Штаты затею не поддержали и даже ввели санкции против турецкого Минобороны и других ведомств. Но все же начали выводить свои войска из региона.