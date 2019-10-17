Надпись «Не является вином» появится в РФ на этикетках виноградосодержащих напитков

Москва, 17 октября. Согласно внесенному в Государственную думу новому законопроекту о виноделии, производители и продавцы вина будут обязаны предупреждать потребителя о покупке виноградосодержащего напитка.

«На бутылках виноградосодержащих напитков появится надпись «Не является вином», которая будет занимать не менее пятой части этикетки», — сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу Союза виноградарей и виноделов РФ.

Кроме того, документ предусматривает четкое определение вина — это продукция, изготовленная «исключительно в результате полного или неполного брожения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла».

Как напоминает «Газета.ru», винные напитки пользуются большой популярностью у россиян. По данным Института маркетинговых исследований GFk, этот вид алкоголя регулярно покупают более трети семей в РФ.

За последний год винные напитки в России стали покупать чаще на 9,1%. Как сообщили эксперты, многие потребители стали приобретать данный алкоголь вместо легких вин. В Роскачестве уточнили, что производство винных напитков в нашей стране было узаконено в 2014 году.

Согласно стандарту, в винном напитке должно быть не менее 50% виноматериалов. Остальную часть может составлять вода. Также допускается добавление ректификованного этилового спирта, красителей, ароматизаторов и двуокиси углерода, если нужно сделать винный напиток игристым.