Супруг Лолиты Милявской подал иск о разводе

Москва, 17 октября. Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака российской исполнительницы Лолиты Милявской и тренера по фитнесу Дмитрия Иванова. Об этом сообщает Пятый канал.

Исковое заявление, как следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей российской столицы, подал муж артистки, он принят к рассмотрению 10 дней назад — 7 октября. Отмечается, что этот развод станет для 55-летней Лолиты пятым по счету.

Певица Лолита объявила о расставании с мужем в начале июля текущего года. Она объяснила это решение тем, что пара мало работала над отношениями и им необходимо было своевременно обратиться к специалисту. Певица и инструктор по фитнесу прожили в браке девять лет. Кроме того, она рассчитывала «склеить разбитую чашу» семейного счастья.

Спустя два месяца исполнительница привела себя в форму: похудела и заявила о готовности к новому роману. Певица призналась, что восстановиться ей помогли проверенные медики.

Ранее Лолита Милявская восхитилась 18-летним участником музыкального конкурса «Нового Радио» Никитой Куновым. Она стала одним из экспертов песенного состязания. Молодой артист из Чувашии сразил ее композицией «Ты моя». Артистка призналась, что поклонницы будут «хотеть» Кунова.