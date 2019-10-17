Главы ВС Турции и Британии обсудили операцию против курдских боевиков в Сирии

Анкара, 17 октября. Глава генштаба Турции Яшар Гюлер в телефонном разговоре обсудил с начальником штаба обороны Великобритании Ником Картером ситуацию в Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В ходе беседы стороны обсудили каждодневные события и ситуацию с безопасностью в Сирии.

Турция 9 октября начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирийской Арабской Республики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ее целью борьбу с курдскими боевиками и боевиками запрещенной на территории России террористической организации ИГ1.

Согласно официальным заявлениям Эрдогана, турецкие Вооруженные силы планируют создать зону безопасности, которая займет участок в 30 км глубиной до пролегающей вдоль границы с Сирией трассы М4. На этой территории Турция планирует расселить до 2 млн сирийских беженцев, которые ранее бежали от войны и террористов в Турцию. Кроме того, Анкара планирует создать буферную зону, которая поможет предотвращать действий террористов из состава Рабочей партии Курдистана, YPG и ИГ.

В среду в Сирии завершился восьмой день операции «Источник мира». Сирийская арабская армия (САА) впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщила « Газета.ру». Город был столицей ИГ до 2017 года, пока не был захвачен поддерживаемыми международной коалицией во главе с США курдскими боевиками. Город был буквально стерт с лица земли. Курды вывезли из Ракки остатки боевиков ИГ и инкорпорировали их в свои отряды.

Военная полиция России располагается в 30 километрах от города Кобани на сирийско-турецкой границе. Вскоре к россиянам присоединятся подразделения САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.