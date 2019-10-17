Пенс и Помпео вылетели в Анкару для обсуждения операции Турции против курдов в Сирии

Вашингтон, 17 октября. Американский вице-президент Майк Пенс и глава Госдепа Майк Помпео вылетели в турецкую столицу для обсуждения кризиса в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщили репортеры из пула Пенса.

Вице-президент и госсекретарь прибыли на военно-воздушную базу «Эндрюс» в окрестностях Вашингтона на одном вертолете около 18.00 по местному времени (01.00 по московскому времени четверга). Отмечается, что Пенс и Помпео вылетели с базы разными самолетами. В Анкару они прибудут примерно в полдень (по московскому времени).

Американская сторона хочет обсудить с Турцией вопрос о военной операции Анкары против курдов. В настоящее время непонятно, намерен ли с ними встречаться турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее отказывался от встречи с Пенсом.

Напомним, Эрдоган 9 октября объявил о старте военной операции «Источник мира» на севере САР. Ключевой целью операции турецкой армии является создание на севере страны буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы, куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) курды-террористы оккупировали большую часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие боевикам, формируя «спящие ячейки».

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его вовсе не удивило решение турецких властей о старте операции против курдских боевиков на севере САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.