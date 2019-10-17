США, покинувшие Сирию из-за операции Турции против курдов, продолжат борьбу с ИГ

Вашингтон, 17 октября. В оборонном ведомстве США рассказали, что американская армия намерена продолжать борьбу с террористами запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

Как сообщает ТАСС, с заявлением на тему выступил высокопоставленный сотрудник Пентагона, уточнив, что борьба будет вестись дистанционно, из-за пределов Сирийской Арабской Республики.

«Кампания по борьбе с ИГ1 продолжится. У нас есть значительные силы и средства, а также силы союзников по коалиции по всему региону для продолжения этой кампании», — подчеркнул представитель министерства обороны США.

По словам американского высокопоставленного военного чиновника, бороться с «Исламским государством»1 будут выведенные в соседний с САР Ирак, контингент военных.

«Замысел состоит в том, чтобы передислоцировать подразделения и использовать те силы и средства, которые у нас имеются, чтобы продолжить выполнение задачи», — подчеркнул представитель Пентагона.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», цель которой — борьба с курдскими боевиками и террористами ИГИЛ.

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население, нередко под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

1 Организация запрещена на территории РФ.