Отпущенные курдами в Сирии члены ИГИЛ были задержаны в Ираке

Багдад, 17 октября. Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамри заявил, что на территории страны были задержаны бежавшие из Сирии члены запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

Глава оборонного ведомства накануне побывал на границе САР и Ирака, где ознакомился с ситуацией. После этого аш-Шамри выступил с заявлением, что проникших на территорию страны боевиков продолжат преследовать.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, цель которой — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований.

В Анкаре заявляют, что курды намеренно освобождают террористов «Исламского государства», а также оказывают помощь членам ИГИЛ1, доставляя их на американские базы.

1 Организация запрещена на территории РФ.