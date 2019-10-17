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Глава украинского футбола «получил в морду» на отборочном матче Евро-2020

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Глава украинского футбола «получил в морду» на отборочном матче Евро-2020

Киев, 17 октября. Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко устроил ссору с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почетным членом УЕФА, Григорием Суркисом. Об этом сообщил лидер профсоюза украинских футболистов Олег Печерный.

Конфликт произошел во время отборочного матча национальной сборной против команды Португалии в рамках Евро-2020 в Киеве. По словам Печерного, Павелко был нетрезв и приставал к гостям.

«Начал приставать к уважаемым людям — братьям Григорию и Игорю Суркисам. Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный.

На этом глава Федерации футбола Украины не успокоился. Вскоре Павелко вернулся вместе с криминальным авторитетом, чтобы продолжить разборки. Конфликт остановила полиция.

Печерный подчеркнул, что информация об инциденте дошла до президента Украины Владимира Зеленского и Павелко пришлось звонить главе государства с оправданиями и извинениями.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Федерацию футбола Украины (ФФУ) было решено переименовать в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ). По словам Павленко, переименование стало следствием стратегии развития украинского футбола. Глава ассоциации подчеркнул, что в основе изменений находятся ключевые управленческие реформы и инновации. За помощь в ребрендинге Павленко отдельно поблагодарил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Главным плюсом является внешний вид аббревиатуры, которая в названии на английском выглядит как UAF, то есть: UA – Украина и F — футбол», — заявил Павелко.

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Источник: Prosports.kz
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