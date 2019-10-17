Порядок взыскания долгов с дачников упрощен в России

Москва, 17 октября. Вступившие в силу изменения в российском Гражданском процессуальном кодексе упрощают взыскание долгов с дачников.

Как сообщает «Российская газета», если раньше для взыскания долгов садоводческим товариществам приходилось подавать иск в суд, то теперь достаточно обратиться в мировой суд для выдачи соответствующего приказа.

«Заявитель, получив документ на руки, направит его в банк, после чего денежные средства спишут со счета или карты задолжавшего дачника», — уточняет процедуру издание.

К слову, сейчас в России злостным должником является каждый десятый владелец дачного участка, при этом у многих из садоводов сумма задолженности превышает 50 тысяч рублей.

Как напоминает «Газета.ru», минувшей весной автомобильные эксперты составили рейтинг машин для поездок за город. Специалисты выбирали транспортные средства стоимостью до 800 тысяч рублей, при составлении рейтинга специалисты делали акцент на размере багажника и надежности мотора.

Лидером списка стал французский внедорожник Renault Duster. Автомобиль отличается высокой проходимостью, а также вместительным багажником для перевозки садового инвентаря и габаритной мебели.

На второй строчке расположился Nissan X-Trail, который имеет полный привод и большой дорожный просвет. «Бронза» рейтинга досталась Subaru Outback, который также обладает высокой проходимостью.