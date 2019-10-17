Минпромторг заключил контракт на создание самолета для замены Ан-2

Москва, 17 октября. Минпромторг заключил с «Байкал-Инжиниринг» контракт на разработку легкого многоцелевого самолета, который заменит Ан-2. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По итогам проведенного конкурса 10 октября 2019 года с ООО «Байкал Инжиниринг» заключен контракт на НИОКР «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий». Сведения об этом доступны на сайте Единой информационной системы в сфере закупок», — цитирует представителя Минпромторга РИА Новости.

Серийное производство самолета планируется начать на базе Улан-Удэнского авиационного завода (входит в холдинг «Вертолеты России»).

В ведомстве уточнили, что разработанный Сибирским НИИ самолет ТВС-2ДТС является технологическим демонстратором. Полученный при его создании научно-технический задел планируют применить при разработке серийного самолета.

Ранее в ведомстве анонсировали создание самолета вместимостью 9-14 человек, который придет на смену Ан-2. Изначально «Кукурузник» планировали заменить разработанным на его базе самолетом ТВС-2ДТС «Байкал», серийное производство которого предполагалось начать на Улан-Удэнском авиазаводе в 2021 году, сообщила «Газета.ру».

Советский легкий многоцелевой самолет Ан-2 также называют «Кукурузник» и «Аннушка». Из-за неприхотливости, простоты в эксплуатации и возможности посадки на небольших грунтовых аэродромах он широко эксплуатировался для различных хозяйственных работ и перевозки грузов и пассажиров на местных воздушных линиях.