Посольство РФ прокомментировало сопровождение кортежа Путина в ОАЭ автомобилями «ДПС»

Абу-Даби, 17 октября. В посольстве РФ в Объединенных Арабских Эмиратах рассказали, почему кортеж российского президента Владимира Путина в Абу-Даби сопровождали автомобили с надписью «ДПС».

Размышлениями на тему с РИА Новости поделился неназванный сотрудник дипломатического ведомства, который пояснил, что подобная ситуация не является рядовой, и что это – инициатива принимающей стороны.

«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства», — уточнил российский дипломат.

Сотрудник дипмиссии добавил, что местные власти не консультировались с российским посольством по этому вопросу, добавив, что остальные делегации из нашей страны сопровождали обычные автомобили дорожной полиции.

Напомним, что визит президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты прошел во вторник. Кортеж российского лидера до дворца Каср аль-Ватан сопроводили автомобили Mercedes с местными номерами и надписью «ДПС» на капотах.

Уже на территории президентского дворца автомобиль главы российского государства Aurus отделился от кортежа и передвигался в окружении 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ.

Владимир Путин отметил изменения, которые произошли в ОАЭ, и поделился своими впечатлениями от увиденного с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, напоминает «Газета.ru».