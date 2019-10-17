Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту

Пекин, 17 октября. Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

«Ракета «Молния», как утверждается, в основном предназначена для противостояния России. С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону», — отметил автор материала.

В издании не привели точные массогабаритные характеристики «Молнии». По словам одного из конструкторов, в целом по возможностям новая украинская разработка будет сопоставима с российской противокорабельной ракетой Х-31, но сможет развивать более высокую скорость и будет обладать большей дальностью пуска.

«Молния» имеет цилиндрический корпус. Анализ макета ракеты и ее основных аналогов позволяет установить, что она оснащается прямоточным ракетным двигателем, сообщает автор статьи. По его данным, по обеим сторонам корпуса ракеты будут располагаться воздухозаборники прямоугольного сечения.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анна Коваленко объявила о зависимости государственного концерна «Укроборонпром» от российских деталей. По словам парламентария, Украина смогла заместить импорт деталей из России лишь на 60%, остальные 40% импорта Киеву компенсировать не удалось.

Коваленко считает, что при закупке российских комплектующих в системе оборонно-промышленного комплекса Украины существуют коррупционные риски.