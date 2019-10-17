Банки в России с будущего года начнут оказывать государственные услуги

Москва, 17 октября. Уже с будущего года россияне смогут получать государственные услуги также в отделениях шести банков.

Как рассказал «Известиям» заместитель министра экономического развития Савва Шипов, соответствующая законодательная инициатива уже подготовлена специалистами федерального министерства.

Предполагается, что увеличение числа мест, где граждане могут получить госуслуги, позволит улучшить качество государственных сервисов. Правда, воспользоваться новшеством смогут жители только пяти регионов.

В Минэкономразвития уточнили, что банки будут оказывать государственные услуги в Петербурге, Московской, Астраханской и Кировской областях, а также в Башкортостане. Эксперимент пройдет в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке.

«За получение госуслуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата. Кроме того, проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — отметил Савва Шипов.

В МЭР планируют, что эксперимент по предоставлению госуслуг в кредитных учреждениях продлится два года. После этого эксперты ведомства оценят, стоит ли распространять такую практику на все территорию России.

Как напоминает «Газета.ru», наша страна вошла в десятку стран, где жители наиболее активно пользуются электронными государственными услугами. Чаще всего россияне заходят на портал госуслуг, чтобы оплатить налоги и штрафы.